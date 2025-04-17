Дмитрий Воробьёв: если «Локомотив» на 6‑м месте, значит, сделал в этом сезоне недостаточно

Нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Воробьёв высказался о своей игре в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги. В 24 матчах чемпионата России форвард забил семь мячей.

«Я самокритично отношусь. Были и взлёты, и падения. Надо оценивать по результату команды, то есть по тому, где мы находимся в турнирной таблице. Раз мы на шестом месте, значит, недостаточно сделал», — приводит слова Воробьёва «Матч ТВ».

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 52 очка после 24 встреч. «Зенит» после аналогичного количества игр занимает второе место, заработав 50 очков. Тройку лидеров замыкает «Спартак» (47 очков). «Локомотив» — шестой (41). В зоне прямого вылета располагаются «Оренбург» (14) и «Факел» (15).