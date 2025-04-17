Врач «Родины» сообщил, что Юдинцев вернётся в Москву после выписки из больницы в Саратове

Врач московской «Родины» Андрей Мохарев рассказал о выписке защитника Георгия Юдинцева из больницы. Футболист находился в больнице Саратова после столкновения с голкипером «Сокола» Никитой Карабашевым в матче 28-го тура Мелбет Первой лиги. «Родина» на выезде одержала победу со счётом 2:1.

«Состояние Георгия удовлетворительное, стабильное. Выписан из клиники г. Саратова. Находится на этапе транспортировки в Москву в расположение клуба. Повторюсь, что всем необходимым для его скорейшего выздоровления он обеспечен. Всех, кто переживает, прошу сохранять спокойствие. Делается всё возможное, чтобы в скором времени вы увидели Георгия в полном здравии», — сказал Мохарев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.