Врач «Родины» сообщил, что Юдинцев вернётся в Москву после выписки из больницы в Саратове
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Врач московской «Родины» Андрей Мохарев рассказал о выписке защитника Георгия Юдинцева из больницы. Футболист находился в больнице Саратова после столкновения с голкипером «Сокола» Никитой Карабашевым в матче 28-го тура Мелбет Первой лиги. «Родина» на выезде одержала победу со счётом 2:1.
Россия — Мелбет Первая лига . 28-й тур
13 апреля 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Сокол
Саратов
Окончен
1 : 2
Родина
Москва
0:1 Баришич – 60' 1:1 Ковачевич – 66' 1:2 Тимошенко – 90+8'
«Состояние Георгия удовлетворительное, стабильное. Выписан из клиники г. Саратова. Находится на этапе транспортировки в Москву в расположение клуба. Повторюсь, что всем необходимым для его скорейшего выздоровления он обеспечен. Всех, кто переживает, прошу сохранять спокойствие. Делается всё возможное, чтобы в скором времени вы увидели Георгия в полном здравии», — сказал Мохарев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
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