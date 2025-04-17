Алексей Миранчук: я бы очень хотел поиграть в одной команде с братом

Российский полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук заявил, что хочет в будущем поиграть за одну команду со своим братом Антоном Миранчуком, который ныне выступает в швейцарском «Сьоне». Ранее они вместе играли за «Локомотив», воспитанниками которого являются.

— Если ты когда-нибудь вернёшься в Россию, ты можешь себя представить вне «Локомотива»?

— Слушай, я вообще знаешь как отвечу на этот вопрос? Я бы очень хотел ещё поиграть с моим братом вместе. Это весомая у меня, не хочу говорить, что прям мечта… Но очень хочу поиграть. У меня вот такое желание, я бы хотел с ним вместе [поиграть], там уже будем смотреть, есть такая возможность или нет, — сказал Миранчук в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».