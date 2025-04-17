Алексей Сутормин: надеюсь, что чемпионом станет «Зенит»

Полузащитник «Ростова» Алексей Сутормин выразил надежду, что Российскую Премьер-Лигу по итогам этого сезона выиграет «Зенит».

«По возможности стараюсь следить за чемпионской гонкой. В этом году всё очень непредсказуемо, поэтому пока сложно сказать, кто победит. Конечно, я надеюсь, что чемпионом станет «Зенит», — сказал Сутормин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 52 очка после 24 встреч. «Зенит» после аналогичного количества игр занимает второе место, заработав 50 очков. Тройку лидеров замыкает «Спартак» (47 очков). В зоне прямого вылета располагаются «Оренбург» (14) и «Факел» (15).