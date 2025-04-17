Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Манчестер Юнайтед — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Ростова» Сутормин прокомментировал поражение от «Зенита» в Кубке России

Игрок «Ростова» Сутормин прокомментировал поражение от «Зенита» в Кубке России
Комментарии

Нападающий «Ростова» Алексей Сутормин высказался о поражении в ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с санкт-петербургским «Зенитом» со счётом 0:2 (0:3 по сумме двух встреч). Далее «Ростов» сыграет с московским «Локомотивом» в матче второго этапа 1/2 финала Пути регионов.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
16 апреля 2025, среда. 18:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Соболев – 57'     2:0 Кассьерра – 64'    

«Всегда приятно возвращаться в Петербург, поэтому только положительные эмоции, за исключением, наверное, результата матча. Очень хотелось себя показать. Думаю, у нас были предпосылки, чтобы результат был другим, но не получилось. Просто «Зенит» — хороший соперник», — сказал Сутормин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

Материалы по теме
Соболев снова забил! «Зенит» и резервом справился с «Ростовом» в Кубке России. Видео
Соболев снова забил! «Зенит» и резервом справился с «Ростовом» в Кубке России. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android