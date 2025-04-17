Игрок «Ростова» Сутормин прокомментировал поражение от «Зенита» в Кубке России
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Нападающий «Ростова» Алексей Сутормин высказался о поражении в ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с санкт-петербургским «Зенитом» со счётом 0:2 (0:3 по сумме двух встреч). Далее «Ростов» сыграет с московским «Локомотивом» в матче второго этапа 1/2 финала Пути регионов.
Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
16 апреля 2025, среда. 18:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Соболев – 57' 2:0 Кассьерра – 64'
«Всегда приятно возвращаться в Петербург, поэтому только положительные эмоции, за исключением, наверное, результата матча. Очень хотелось себя показать. Думаю, у нас были предпосылки, чтобы результат был другим, но не получилось. Просто «Зенит» — хороший соперник», — сказал Сутормин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.
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