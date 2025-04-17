Игрок «Ростова» Сутормин прокомментировал поражение от «Зенита» в Кубке России

Нападающий «Ростова» Алексей Сутормин высказался о поражении в ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с санкт-петербургским «Зенитом» со счётом 0:2 (0:3 по сумме двух встреч). Далее «Ростов» сыграет с московским «Локомотивом» в матче второго этапа 1/2 финала Пути регионов.

«Всегда приятно возвращаться в Петербург, поэтому только положительные эмоции, за исключением, наверное, результата матча. Очень хотелось себя показать. Думаю, у нас были предпосылки, чтобы результат был другим, но не получилось. Просто «Зенит» — хороший соперник», — сказал Сутормин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.