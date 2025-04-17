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Игрок «Зенита» Педро — о матче с «Химками»: хотим показать хороший футбол с божьей помощью

Игрок «Зенита» Педро — о матче с «Химками»: хотим показать хороший футбол с божьей помощью
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Бразильский вингер санкт-петербургского «Зенита» Педро высказался о предстоящем матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги с подмосковными «Химками». Игра состоится 20 апреля и пройдёт на «Газпром Арене».

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
20 апреля 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Химки
Химки
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мы сократили отставание от «Краснодара» в прошлом туре, это здорово. Сейчас мы сконцентрированы на том, чтобы как можно лучше подготовиться к воскресной игре и с божьей помощью показать в ней хороший футбол», — приводит слова Педро официальный сайт «Зенита».

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 52 очка после 24 встреч. «Зенит» после аналогичного количества игр занимает второе место, заработав 50 очков. Тройку лидеров замыкает «Спартак» (47 очков). В зоне прямого вылета располагаются «Оренбург» (14) и «Факел» (15).

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