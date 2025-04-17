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Тарханов: если с «Зенитом» сыграет дубль «Химок», это будет вопиющая ситуация

Тарханов: если с «Зенитом» сыграет дубль «Химок», это будет вопиющая ситуация
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Бывший главный тренер «Химок» Александр Тарханов поделился ожиданиями от предстоящего матча 25-го тура РПЛ между подмосковной командой и «Зенитом». Игра состоится 20 апреля и пройдёт на «Газпром Арене».

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
20 апреля 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Химки
Химки
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«О бойкоте матча с «Зенитом» говорил Туфан Садыгов. Он же сказал, что в случае чего выйдет дубль или молодёжь. Так что всё это правда. Но это будет вопиющая ситуация. Можно вспомнить, как «Ростов» привёз молодёжь на матч с «Сочи», когда был ковид. Думаю, будет такой же счёт, если не больше.

Для «Химок» плохо, что клуб может пропасть. Всегда бизнесмены берутся за футбол. Вначале всё хорошо, а потом оказывается — всё плохо. Это не первый клуб, который может исчезнуть. Если команда частная, ею должен управлять очень обеспеченный человек, чтобы таких ситуаций не было», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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