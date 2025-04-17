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Алексей Миранчук рассказал, в каких отношениях остался с тренером «Аталанты» после ухода

Алексей Миранчук рассказал, в каких отношениях остался с тренером «Аталанты» после ухода
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Российский полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук рассказал, в каких отношениях остался с главным тренером итальянской «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини. Ранее в СМИ появлялись разговоры, что Миранчук покинул клуб, потому что не сработался с итальянским специалистом.

— А какие воспоминания у тебя о нём останутся или остались?
— Самые наилучшие. И мы с ним когда прощались, я уже подписал [контракт], но у меня делался процесс получения визы, вот это всё, и он говорит: «Алекс, можешь тренироваться с нами, можешь приходить, когда ты хочешь, двери открыты». Мы обнялись, туда-сюда, я с кем-то с тренерами даже и на связи сейчас, с ребятами тоже с кем-то переписываюсь иногда. С тренерами по физической подготовке тоже хорошие отношения, — сказал Миранчук в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

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