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Экс-игрок «Динамо» Кульчий считает, что у команды есть шансы оказаться в тройке РПЛ

Экс-игрок «Динамо» Кульчий считает, что у команды есть шансы оказаться в тройке РПЛ
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Экс-футболист «Динамо» Александр Кульчий высказался о результатах своего бывшего клуба. В весенней части сезона-2024/2025 команда показывает неубедительную игру. Бело-голубые идут на пятом месте в таблице РПЛ.

«У «Динамо» происходят очень тяжёлые травмы. У команды нет Тюкавина, выбыл Артур. Каждая игра — отдельная история. Сложно сказать, почему такие результаты. В том году вроде играли неплохо, но в этом не получается. В любом случае положение не такое критическое. Небольшой отрыв от тройки.

Понятно, что до первого места дотянуться тяжело. Если бы обыграли «Пари НН», сократили бы отрыв от лидеров. Но впереди ещё есть игры, можно поправить положение. Самое главное, что есть шансы оказаться в тройке. Да и в Кубке «Динамо» продолжает выступление», — сказал Кульчий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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