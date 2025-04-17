Вингер «Зенита» Луис Энрике: российские команды преуспеют в Лиге чемпионов

Бразильский футболист санкт-петербургского «Зенита» Луис Энрике заявил, что российские команды преуспеют в Лиге чемпионов и в других еврокубках, когда их к ним допустят.

«Команды России преуспеют в Лиге чемпионов. У нас очень сильный состав, мы много соревнуемся здесь, в российской лиге, поэтому я уверен, что в любом европейском соревновании, в котором мы будем играть, мы тоже будем бороться, чтобы побеждать», — приводит слова Энрике «РИА Новости Спорт».

Напомним, сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. Ранее в СМИ появилась информация, что УЕФА предпринимает шаги по возвращению российских команд в европейские соревнования. Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 52 очка после 24 встреч. «Зенит» после аналогичного количества игр занимает второе место, заработав 50 очков.