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Президент РПЛ высказался о бойкоте тренировок игроками «Химок» перед матчем с «Зенитом»

Президент РПЛ высказался о бойкоте тренировок игроками «Химок» перед матчем с «Зенитом»
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Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев высказался о ситуации в подмосковных «Химках». Ранее сообщалось, что в клубе есть долги по зарплате, а игроки бойкотируют тренировки. В ближайшем туре чемпионата России «Химки» сыграют с санкт-петербургским «Зенитом» 20 апреля.

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
20 апреля 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Химки
Химки
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Руководство футбольного клуба «Химки» допустило ряд управленческих ошибок. Основной состав команды фактически не готовится к матчу. По-человечески могу понять настроение ребят, но это ненормальная ситуация. Под угрозой репутация главного футбольного соревнования страны и спортивный принцип.

Завтра лично поеду на встречу с командой, будем вместе искать выход из сложившейся ситуации. Предварительно у меня был разговор с руководством клуба», — приводит слова Алаева пресс-служба РПЛ.

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