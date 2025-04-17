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Вратарь «Интера» высказался об итогах матча с «Баварией»

Вратарь «Интера» высказался об итогах матча с «Баварией»
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Голкипер миланского «Интера» Ян Зоммер высказался по итогам ответной игры 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА с мюнхенской «Баварией» (2:2). Первый матч между «Интером» и «Баварией» проходил 8 апреля в Мюнхене и завершился победой гостей со счётом 2:1. Таким образом, миланский клуб вышел в 1/2 финала турнира, где встретится с испанской «Барселоной».

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
16 апреля 2025, среда. 22:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Окончен
2 : 2
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Кейн – 52'     1:1 Мартинес – 58'     2:1 Павар – 61'     2:2 Дайер – 76'    

«Бавария» оказывала на нас сильное давление. Скажу честно: в конце концов я был рад, что дело не дошло до дополнительного времени», — приводит слова Зоммера журналист Керри Хау в соцсетях.

Ответная игра 1/4 финала Лиги чемпионов «Интер» — «Бавария» состоялась накануне, 16 апреля. Игра проходила на стадионе «Сан-Сиро» и закончилась ничьей — 2:2.

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