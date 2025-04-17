Алдонин — о ЦСКА: отставание в пять очков можно нивелировать за два матча

Бывший футболист ПФК ЦСКА Евгений Алдонин высказался об игре и результатах армейской команды. Сейчас подопечные Марко Николича занимают четвёртое место в таблице РПЛ, набрав 47 очков. Отставание от лидирующего «Краснодара» — пять очков.

«Самое главное, что ЦСКА в последних двух матчах достиг результата и сыграл на ноль. Если брать игру с «Динамо», никто не отменял фактор Игоря Акинфеева. Он постоянно выручает и надёжен. Когда есть такой вратарь, обороне проще играть, ведь прибавляется уверенность. Но в целом армейцам нужно добавлять. Осталось сыграть всего шесть туров в РПЛ, и каждый матч будет определяющим. Практика показывает, что отставание в пять очков можно нивелировать за два матча», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.