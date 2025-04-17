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«Совсем задница». Генич оценил ситуацию в «Химках»

«Совсем задница». Генич оценил ситуацию в «Химках»
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Известный футбольный журналист и комментатор Константин Генич оценил ситуацию в подмосковных «Химках». По данным СМИ, клуб несколько месяцев не платит зарплаты, футболисты готовят бойкот, а тренерский штаб официально был отправлен в отставку. Ранее сегодня на ситуацию отреагировал президент РПЛ Александр Алаев — он пообещал лично приехать в расположение «Химок» и постараться найти выход.

«Что-то в «Химках» совсем задница, если президент РПЛ к ним с персональным визитом прибудет. «Это фиаско, братан!» — написал Генич в своём телеграм-канале.

«Химки» занимают 12-е место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 23 очка за 24 матча.

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