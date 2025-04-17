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Голкипер Левашов стал игроком «Сокола» вне заявочного окна из-за травм двух вратарей

Голкипер Левашов стал игроком «Сокола» вне заявочного окна из-за травм двух вратарей
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Голкипер Михаил Левашов перешёл из тульского «Арсенала» в саратовский «Сокол». Об этом сообщил официальный сайт «Сокола».

«Футболист будет выступать за нашу команду под номером 36. Добро пожаловать, Миша! И удачи!» — написано в сообщении клуба.

«Сразу два голкипера саратовской команды получили травмы, в связи с чем им было разрешено осуществить этот переход вне трансферного окна», — сообщили в Первой лиге.

Ранее вратарь «Сокола» Никита Карабашев получил травму в столкновении с защитником московской «Родины» Георгием Юдинцевым в матче 28-го тура Мелбет Первой лиги. Основной голкипер саратовской команды Пётр Косаревский выбыл в начале марта, ему потребовалась операция на паховых кольцах.

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