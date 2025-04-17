Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Манчестер Юнайтед — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник «Рубина» Грицаенко: хотел бы, чтобы «Краснодар» выиграл чемпионский титул РПЛ

Защитник «Рубина» Грицаенко: хотел бы, чтобы «Краснодар» выиграл чемпионский титул РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Футболист казанского «Рубина» Алексей Грицаенко рассказал, кого бы хотел видеть в качестве победителя Российской Премьер-Лиги по итогам этого сезона. Защитник «Рубина» отметил, что поддерживает в гонке за титул «Краснодар».

«Если говорить о лидирующей тройке, то, конечно, я бы хотел, чтобы «Краснодар» взял чемпионство. У меня есть такое желание, поскольку я знаю, как сильно Сергей Николаевич Галицкий вкладывает душу в этот клуб. Хочется, чтобы его отблагодарил футбольный бог, потому что и в прошлом сезоне им не хватило совсем чуть-чуть», — приводит слова Грицаенко Metaratings.

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 52 очка после 24 встреч. «Зенит» после аналогичного количества игр занимает второе место, заработав 50 очков. Тройку лидеров замыкает «Спартак» (47 очков). В зоне прямого вылета располагаются «Оренбург» (14) и «Факел» (15).

Материалы по теме
Игра детства о Лиге чемпионов. Футбольная змейка для самых внимательных
Игра детства о Лиге чемпионов. Футбольная змейка для самых внимательных
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android