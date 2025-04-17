Защитник «Рубина» Грицаенко: хотел бы, чтобы «Краснодар» выиграл чемпионский титул РПЛ

Футболист казанского «Рубина» Алексей Грицаенко рассказал, кого бы хотел видеть в качестве победителя Российской Премьер-Лиги по итогам этого сезона. Защитник «Рубина» отметил, что поддерживает в гонке за титул «Краснодар».

«Если говорить о лидирующей тройке, то, конечно, я бы хотел, чтобы «Краснодар» взял чемпионство. У меня есть такое желание, поскольку я знаю, как сильно Сергей Николаевич Галицкий вкладывает душу в этот клуб. Хочется, чтобы его отблагодарил футбольный бог, потому что и в прошлом сезоне им не хватило совсем чуть-чуть», — приводит слова Грицаенко Metaratings.

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 52 очка после 24 встреч. «Зенит» после аналогичного количества игр занимает второе место, заработав 50 очков. Тройку лидеров замыкает «Спартак» (47 очков). В зоне прямого вылета располагаются «Оренбург» (14) и «Факел» (15).