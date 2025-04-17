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Игрок «Урала» Егорычев: если бы мы заслужили остаться в РПЛ, мы бы там остались

Игрок «Урала» Егорычев: если бы мы заслужили остаться в РПЛ, мы бы там остались
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Полузащитник «Урала» Андрей Егорычев высказался о вылете екатеринбургского клуба из Российской Премьер-Лиги по итогам прошлого сезона. Футболист считает, что «Урал» заслуженно вылетел в Первую лигу. Он отметил, что клуб стремится вернуться в элитный дивизион.

«Если бы мы заслужили остаться в Премьер-лиге, мы бы там остались. Но мы вылетели и теперь пытаемся вернуться. В этой жизни всё справедливо, и если случилось так, на то были причины», — сказал Егорычев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Сейчас «Урал» занимает третье место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 49 очков за 29 матчей.

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