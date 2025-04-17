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Постекоглу рассказал о состоянии Сона в преддверии ответного матча ЛЕ с «Айнтрахтом»

Постекоглу рассказал о состоянии Сона в преддверии ответного матча ЛЕ с «Айнтрахтом»
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Главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу поделился информацией о состоянии здоровья игроков команды в преддверии ответного матча 1/4 финала Лиги Европы с «Айнтрахтом», который состоится сегодня, 17 апреля. Также Постекоглу считает, что победа в этом турнире не поможет «шпорам» спасти нынешний сезон.

Права на трансляцию матча Лиги Европы УЕФА «Айнтрахт» — «Тоттенхэм» в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

«Сонни [Сон Хын Мин] не отправился с командой [на матч с «Айнтрахтом»], и он единственный, кто не поехал. Он уже пару недель испытывает боль в ноге. Все остальные в порядке. Кевин [Дансо] тренировался и готов к игре.

Что для «Тоттенхэма» будет означать победа в Лиге Европы? Я не считаю, что она поможет спасти сезон. Но, думаю, это станет чем-то особенным. Всё зависит от того, как вы смотрите на жизнь», — приводит слова Постекоглу официальный сайт УЕФА.

Первый матч между командами завершился со счётом 1:1.

Лига Европы . 1/4 финала. 2-й матч
17 апреля 2025, четверг. 22:00 МСК
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне, Германия
Не начался
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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