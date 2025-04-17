Вахания: очень хотелось победить «Зенит», но главное — «Ростов» продолжает путь в Кубке

Защитник «Ростова» Илья Вахания высказался после поражения команды от «Зенита» (0:2) в ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

«Я думаю, матч с «Зенитом» — принципиальный для любой команды. Мы всё-таки играем с чемпионом. Очень хотелось победить, думаю, по первому тайму мы могли на это рассчитывать, но не получилось. В любом случае было приятно вернуться в родной город. И главное, что мы продолжаем наш путь в Кубке. Наша задача на конец сезона — выиграть как можно больше матчей», — сказал Вахания в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

«Ростов» завершил выступления в Пути РПЛ Кубка России и примет участие в Пути регионов. Соперникам жёлто-синих в следующем раунде станет московский «Локомотив». Игра пройдёт во вторник, 29 апреля.