Кирьяков: у «Зенита» всё на мази, но с ЦСКА в Кубке России команде будет тяжело

Бывший форвард сборной России Сергей Кирьяков высказался о предстоящем матче между «Зенитом» и ЦСКА в финале Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Игры пройдут 29 апреля и 13 мая.

«ЦСКА в этом сезоне выглядит лучше, чем в прошлом, и находится на ходу. Армейцы даже выигрывают тяжёлые матчи, как недавняя игра с «Оренбургом» и прошлые кубковые встречи. ЦСКА вырывает такие встречи, и им везёт. Это всё вместе даёт результат.

У петербуржцев стоит задача выиграть в юбилейный год всё. Последние матчи показывают, что «Зенит» отдаст всё, чтобы забрать два титула. Пока у них всё на мази, но будет тяжело, ведь в недавнем очном матче с ЦСКА армейцы переиграли «Зенит», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

ЦСКА и «Зенит» встречались 1 марта в рамках 19-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра завершилась безголевой ничьей. В чемпионате России ЦСКА с 47 очками занимает четвёртое место и отстаёт от «Зенита» на три очка.