Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Манчестер Юнайтед — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кирьяков: у «Зенита» всё на мази, но с ЦСКА в Кубке России команде будет тяжело

Кирьяков: у «Зенита» всё на мази, но с ЦСКА в Кубке России команде будет тяжело
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший форвард сборной России Сергей Кирьяков высказался о предстоящем матче между «Зенитом» и ЦСКА в финале Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Игры пройдут 29 апреля и 13 мая.

Fonbet Кубок России . Upper Bracket Final. 1-й тур
29 апреля 2025, вторник. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«ЦСКА в этом сезоне выглядит лучше, чем в прошлом, и находится на ходу. Армейцы даже выигрывают тяжёлые матчи, как недавняя игра с «Оренбургом» и прошлые кубковые встречи. ЦСКА вырывает такие встречи, и им везёт. Это всё вместе даёт результат.

У петербуржцев стоит задача выиграть в юбилейный год всё. Последние матчи показывают, что «Зенит» отдаст всё, чтобы забрать два титула. Пока у них всё на мази, но будет тяжело, ведь в недавнем очном матче с ЦСКА армейцы переиграли «Зенит», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

ЦСКА и «Зенит» встречались 1 марта в рамках 19-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра завершилась безголевой ничьей. В чемпионате России ЦСКА с 47 очками занимает четвёртое место и отстаёт от «Зенита» на три очка.

Материалы по теме
Соболев снова забил! «Зенит» и резервом справился с «Ростовом» в Кубке России. Видео
Соболев снова забил! «Зенит» и резервом справился с «Ростовом» в Кубке России. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android