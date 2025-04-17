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«Решающая игра». Вальверде высказался об ответном матче «Атлетика» с «Рейнджерс» в ЛЕ

«Решающая игра». Вальверде высказался об ответном матче «Атлетика» с «Рейнджерс» в ЛЕ
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Главный тренер «Атлетика» из Бильбао Эрнесто Вальверде отметил важность ответного матча 1/4 финала Лиги Европы с «Рейнджерс», который состоится сегодня, 17 апреля. Первая игра завершилась со счётом 0:0.

Права на трансляцию матча Лиги Европы УЕФА «Атлетик» Бильбао — «Рейнджерс» в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.
Лига Европы . 1/4 финала. 2-й матч
17 апреля 2025, четверг. 22:00 МСК
Атлетик Б
Бильбао, Испания
Не начался
Рейнджерс
Глазго, Шотландия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Это решающая игра. Мы уже проводили здесь решающие матчи. Идея состоит в том, чтобы показать нашу игру, принимая во внимание план, который они могли подготовить.

«Рейнджерс» хорош в контратаках, но также способен доминировать, ведь привык к этому в Шотландии. В первом матче нам не хватало ясности и скорости в игре. Нам не удалось забить, но теперь у нас есть ещё один шанс», — приводит слова Вальверде официальный сайт УЕФА.

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