«Решающая игра». Вальверде высказался об ответном матче «Атлетика» с «Рейнджерс» в ЛЕ

Главный тренер «Атлетика» из Бильбао Эрнесто Вальверде отметил важность ответного матча 1/4 финала Лиги Европы с «Рейнджерс», который состоится сегодня, 17 апреля. Первая игра завершилась со счётом 0:0.

«Это решающая игра. Мы уже проводили здесь решающие матчи. Идея состоит в том, чтобы показать нашу игру, принимая во внимание план, который они могли подготовить.

«Рейнджерс» хорош в контратаках, но также способен доминировать, ведь привык к этому в Шотландии. В первом матче нам не хватало ясности и скорости в игре. Нам не удалось забить, но теперь у нас есть ещё один шанс», — приводит слова Вальверде официальный сайт УЕФА.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: