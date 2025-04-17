«ПСЖ» продлил сотрудничество с Visit Rwanda до 2028 года

«ПСЖ» продлил сотрудничество с Visit Rwanda до 2028 года. Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба.

«ПСЖ» и Visit Rwanda продлили своё партнёрство до 2028 года, опираясь на успешное сотрудничество, начатое в 2019 году. Расширенное соглашение усиливает глобальное присутствие Руанды и укрепляет её роль как центра развития молодёжи, творчества и экономических возможностей.

В основе партнёрства лежит общая приверженность молодёжи. Академия PSG Rwanda предоставила более чем 400 молодым руандийцам элитную футбольную подготовку, образование и наставничество. В 2022 году команда академии Руанды U13 добилась международного признания, выиграв чемпионат мира среди академий «ПСЖ» и продемонстрировав растущий талант страны и силу долгосрочных инвестиций в молодёжь.

Продление партнёрства расширит глобальное присутствие Руанды как ведущего туристического и культурного направления за счёт большей узнаваемости, включая размещение логотипа Visit Rwanda на тренировочных комплектах академий «ПСЖ» в США и в Канаде и на рукаве футболки первой мужской команды «ПСЖ» на клубном чемпионате мира по ФИФА в 2025 году», — говорится в сообщении «ПСЖ».

В текущем сезоне «ПСЖ» дошёл до полуфинала Лиги чемпионов, где встретится с «Арсеналом».