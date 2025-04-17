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Наумов: «Химки» надоели своими скандалами. Никто и не вспомнит, если клуба не будет в РПЛ

Наумов: «Химки» надоели своими скандалами. Никто и не вспомнит, если клуба не будет в РПЛ
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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о бойкоте тренировок футболистами «Химок» из-за невыплаты зарплат. Ранее появилась информация, что игроки могут не выйти на матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом».

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
20 апреля 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Химки
Химки
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Не допустят того, чтобы с «Зенитом» играл второй состав «Химок». Это же будет скандал на весь российский футбол. Честно говоря, «Химки» надоели своими скандалами. Если команды не будет в РПЛ, никто о ней не вспомнит. В дальнейшем при лицензировании нужно всё предусматривать в плане вопроса финансирования. На основании этого допускать клуб или нет.

Понятно, что Адиеву будет непросто работать в «Химках». Он довольно сильный и опытный тренер, который помог бы клубу подняться в турнирной таблице и настроиться на хорошую игру. Но при таких условиях работы ему не позавидуешь», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Ранее президент РПЛ Александр Алаев в интервью заявил, что планирует лично встретиться с игроками «Химок», чтобы убедить их прекратить бойкот.

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