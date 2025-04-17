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33-летний ван Дейк остался самым высокооплачиваемым защитником Европы — The Athletic

33-летний ван Дейк остался самым высокооплачиваемым защитником Европы — The Athletic
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Заработная плата 33-летнего центрального защитника Вирджила ван Дейка не была сокращена после его продления контракта с «Ливерпулем». Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, нидерландский футболист сохранил оклад в £ 400 тыс. в неделю и остался самым высокооплачиваемым защитником в Европе.

Как сообщает издание The Sun, вторым самым высокооплачиваемым футболистом на этой позиции является Давид Алаба, получающий в мадридском «Реале» £ 360 тыс. в неделю.

Мерсисайдцы объявили о продлении контракта с ван Дейком сегодня, 17 апреля. В СМИ появилась информация, что новое трудовое соглашение защитника рассчитано до лета 2027 года.

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