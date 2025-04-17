Вратарь «Ахмата» Ульянов высказался о конкуренции с Гиорги Шелией

Голкипер грозненского «Ахмата» Вадим Ульянов высказался о борьбе за место в воротах команды с одноклубником Гиорги Шелией.

«Свою игру не оцениваю, это делают тренеры, а моё дело — работать. Конкуренция идёт только в пользу, Гиорги Шелия превосходно играет свои матчи, не даёт повода усомниться в нём. Я абсолютно нормально к этому отношусь. Он становится сильнее за счёт того, что я хочу играть, а я становлюсь сильнее за счёт того, что хочу занять его место. Это нормально.

Вот с «Локомотивом» пропустил два гола, проиграли. Поэтому удовлетворения после матча особого от своего выступления нет, потом посмотрю, разберём с тренером», — сказал Ульянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Вадим Ульянов перебрался в «Ахмат» перед стартом весенней части сезона из казахстанского «Кайрата». В составе грозненцев вратарь провёл две игры, обе — в Фонбет Кубке России. В матче 1/4 финала Пути регионов Ульянов пропустил два мяча, а «Ахмат» уступил «Локомотиву» (1:2) и покинул турнир.