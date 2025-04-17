Беллингем принёс извинения болельщикам «Реала» за вылет из Лиги чемпионов
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Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем прокомментировал вылет команды Карло Анчелотти в четвертьфинале Лиги чемпионов от лондонского «Арсенала» (1:5 по сумме двух матчей).
Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
16 апреля 2025, среда. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 2
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Сака – 65' 1:1 Винисиус Жуниор – 67' 1:2 Мартинелли – 90+3'
«Мы просто не оправдали надежд этого клуба в обоих матчах. Простите, мадридисты, мы знаем, что значат эти вечера и этот турнир для вас. У нас ещё есть возможности спасти сезон, но это реально, только если мы будем оставаться сплочёнными. «Реал» вернётся», — написал Беллингем в соцсетях.
Напомним, мадридский «Реал» проиграл «Арсеналу» со счётом 1:5 по сумме двух матчей.
В текущем сезоне Джуд Беллингем провёл за «Реал» 44 матча, отметившись 13 голами и 13 результативными передачами.
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