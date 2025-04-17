Беллингем принёс извинения болельщикам «Реала» за вылет из Лиги чемпионов

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем прокомментировал вылет команды Карло Анчелотти в четвертьфинале Лиги чемпионов от лондонского «Арсенала» (1:5 по сумме двух матчей).

«Мы просто не оправдали надежд этого клуба в обоих матчах. Простите, мадридисты, мы знаем, что значат эти вечера и этот турнир для вас. У нас ещё есть возможности спасти сезон, но это реально, только если мы будем оставаться сплочёнными. «Реал» вернётся», — написал Беллингем в соцсетях.

Напомним, мадридский «Реал» проиграл «Арсеналу» со счётом 1:5 по сумме двух матчей.

В текущем сезоне Джуд Беллингем провёл за «Реал» 44 матча, отметившись 13 голами и 13 результативными передачами.