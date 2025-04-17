«Манчестер Юнайтед» — «Лион»: текстовая онлайн-трансляция матча ЛЕ начнётся в 22:00

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Сегодня, 17 апреля, в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы встретятся английский «Манчестер Юнайтед» и французский «Лион». Команды будут играть на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Сандро Шерером (Швейцария). Начало игры — в 22:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В первом матче во Франции команды сыграли вничью со счётом 2:2.

Действующим победителем Лиги Европы является итальянская «Аталанта». В финале прошлого розыгрыша команда обыграла немецкий «Байер» со счётом 3:0. Хет-трик оформил нападающий Адемола Лукман.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: