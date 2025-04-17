«Лацио» — «Будё-Глимт»: текстовая онлайн-трансляция матча Лиги Европы начнётся в 22:00

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Сегодня, 17 апреля, в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы встретятся итальянский «Лацио» и норвежский «Будё-Глимт». Игра пройдёт на стадионе «Олимпико» в Риме. В качестве главного арбитра встречи выступит Даниэль Зиберт из Германии. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В первом матче «Будё-Глимт» одержал победу со счётом 2:0.

Действующим победителем Лиги Европы является итальянская «Аталанта». В финале прошлого розыгрыша команда обыграла немецкий «Байер» со счётом 3:0. Хет-трик оформил нападающий Адемола Лукман.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: