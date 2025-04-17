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Лацио – Будё-Глимт: онлайн-трансляция матча Лиги Европы УЕФА 2024-2025 начнется в 22:00

«Лацио» — «Будё-Глимт»: текстовая онлайн-трансляция матча Лиги Европы начнётся в 22:00
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Сегодня, 17 апреля, в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы встретятся итальянский «Лацио» и норвежский «Будё-Глимт». Игра пройдёт на стадионе «Олимпико» в Риме. В качестве главного арбитра встречи выступит Даниэль Зиберт из Германии. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.

Права на трансляцию матча Лиги Европы УЕФА «Лацио» — «Будё-Глимт» в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Лига Европы . 1/4 финала. 2-й матч
17 апреля 2025, четверг. 22:00 МСК
Лацио
Рим, Италия
Не начался
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В первом матче «Будё-Глимт» одержал победу со счётом 2:0.

Действующим победителем Лиги Европы является итальянская «Аталанта». В финале прошлого розыгрыша команда обыграла немецкий «Байер» со счётом 3:0. Хет-трик оформил нападающий Адемола Лукман.

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