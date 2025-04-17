Алдонин: Тамерлана Мусаева прорвёт — он поможет ЦСКА в концовке сезона

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин высказался о снижении результативности форварда армейцев Тамерлана Мусаева в весенней части сезона.

«Тамерлан Мусаев старается, но не всё получается. Видны его желание, заряженность и страсть к борьбе. Ему очень важно как можно быстрее забить гол, чтобы обрести уверенность. Тамерлан постоянно участвует в атаках, открывается и хочет забивать. Когда игрок так трудолюбив, удача ему будет благоволить. В любом случае его прорвёт, и он поможет ЦСКА в концовке», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В первой части сезона Тамерлан Мусаев записал на свой счёт девять забитых голов и четыре результативные передачи в Российской Премьер-Лиге и Фонбет Кубке России. В 2025 году в активе нападающего всего одна голевая передача в восьми матчах за ЦСКА.