«Зенит» объявил о продлении соглашения о сотрудничестве с «Фенербахче» на три года

Санкт-петербургский «Зенит» в телеграм-канале объявил о продлении соглашения о сотрудничестве с турецким «Фенербахче» на три года.

«Новый документ рассчитан на три года и подразумевает расширение сфер и направлений совместной работы после успешного двухлетнего сотрудничества.

Согласно договорённости, партнёры продолжат взаимодействие на уровне первых мужских и женских команд, клубных академий, а также начнут обмениваться опытом в других видах спорта.

Новый документ также подразумевает, что стороны будут активно сотрудничать в области маркетинга, бизнеса и спортивной медицины.

Предыдущее соглашение между клубами из Петербурга и Стамбула было подписано в марте 2023 года после благотворительного матча, все вырученные средства от которого были переданы в адрес пострадавших от землетрясения в Турции», — сказано в заявлении сине-бело-голубых.