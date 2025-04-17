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«Зенит» объявил о продлении соглашения о сотрудничестве с «Фенербахче» на три года

«Зенит» объявил о продлении соглашения о сотрудничестве с «Фенербахче» на три года
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Санкт-петербургский «Зенит» в телеграм-канале объявил о продлении соглашения о сотрудничестве с турецким «Фенербахче» на три года.

«Новый документ рассчитан на три года и подразумевает расширение сфер и направлений совместной работы после успешного двухлетнего сотрудничества.

Согласно договорённости, партнёры продолжат взаимодействие на уровне первых мужских и женских команд, клубных академий, а также начнут обмениваться опытом в других видах спорта.

Новый документ также подразумевает, что стороны будут активно сотрудничать в области маркетинга, бизнеса и спортивной медицины.

Предыдущее соглашение между клубами из Петербурга и Стамбула было подписано в марте 2023 года после благотворительного матча, все вырученные средства от которого были переданы в адрес пострадавших от землетрясения в Турции», — сказано в заявлении сине-бело-голубых.

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