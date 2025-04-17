«Челси» — «Легия»: текстовая онлайн-трансляция матча Лиги конференций начнётся в 22:00

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Сегодня, 17 апреля, в ответном матче 1/4 финала Лиги конференций встретятся английский «Челси» и польская «Легия». Команды будут играть на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Алехандро Эрнандесом (Испания). Начало игры — в 22:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Первый матч между командами проходил 10 апреля в Польше и завершился победой «Челси» со счётом 3:0.

Действующим победителем Лиги Европы является итальянская «Аталанта». В финале прошлого розыгрыша команда обыграла немецкий «Байер» со счётом 3:0. Хет-трик оформил нападающий Адемола Лукман.