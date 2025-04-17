TEAMtalk: «Атлетико» интересуется Гарначо, «Манчестер Юнайтед» оценивает игрока в £ 70 млн

Мадридский «Атлетико» проявляет интерес к 20-летнему крайнему нападающему «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, «красные дьяволы» не исключают вариант с продажей аргентинского футболиста грядущим летом. Подчёркивается, что «матрасники» не единственные претенденты на покупку Гарначо. «Манчестер Юнайтед» хочет выручить около £ 70 млн (€ 81,9 млн) с трансфера нападающего.

В нынешнем сезоне Гарначо принял участие в 49 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.