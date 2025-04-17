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Райс, Гирасси, Лаутаро — в команде недели Лиги чемпионов УЕФА

Райс, Гирасси, Лаутаро — в команде недели Лиги чемпионов УЕФА
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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на официальном сайте опубликовал символическую команду из лучших футболистов нынешней недели Лиги чемпионов.

Вратарь: Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»).

Защитники: Бенжамен Павар («Интер»), Эзри Конса («Астон Вилла»), Якуб Кивёр («Арсенал»), Нуну Мендеш («ПСЖ»).

Полузащитники: Майкл Олисе («Бавария»), Паскаль Грос (дортмундская «Боруссия»), Деклан Райс («Арсенал»), Джон Макгинн («Астон Вилла»).

Нападающие: Лаутаро Мартинес («Интер»), Серу Гирасси (дортмундская «Боруссия»).

Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал». В финале минувшего сезона «сливочные» обыграли дортмундскую «Боруссию» со счётом 2:0.

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