Райс, Гирасси, Лаутаро — в команде недели Лиги чемпионов УЕФА

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на официальном сайте опубликовал символическую команду из лучших футболистов нынешней недели Лиги чемпионов.
Вратарь: Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»).
Защитники: Бенжамен Павар («Интер»), Эзри Конса («Астон Вилла»), Якуб Кивёр («Арсенал»), Нуну Мендеш («ПСЖ»).
Полузащитники: Майкл Олисе («Бавария»), Паскаль Грос (дортмундская «Боруссия»), Деклан Райс («Арсенал»), Джон Макгинн («Астон Вилла»).
Нападающие: Лаутаро Мартинес («Интер»), Серу Гирасси (дортмундская «Боруссия»).
Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал». В финале минувшего сезона «сливочные» обыграли дортмундскую «Боруссию» со счётом 2:0.