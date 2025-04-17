Грицаенко: в «Луче» задержки по зарплате доходили до пяти месяцев, ребята продавали машины

Защитник «Рубина» Алексей Грицаенко рассказал о ситуации с задержкой зарплат в период выступления в клубе «Луч-Энергия» из Владивостока.

— То время было для меня максимально беззаботное, так как я жил с родителями. Еда есть, всё чистенькое, выглаженное и постиранное. Мне не нужно было кормить свою семью и переживать о том, что нам не выплачивают зарплату. Я думал только о футболе.

— Как «выживали» партнёры по команде?

— Даже не знаю. Вообще, доходило до того, что были задержки по зарплате до пяти месяцев. Некоторым ребятам приходилось продавать свои машины и брать кредиты. К счастью, на тот момент мои расходы покрывали родители, — приводит слова Грицаенко Metaratings.

Алексей Грицаенко является воспитанником дальневосточного клуба. За основную команду он выступал с июля 2015 по июль 2017 года, после чего перебрался в «Краснодар». С февраля 2021-го Грицаенко защищает цвета казанского «Рубина».