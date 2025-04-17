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«Мадрид» всегда возвращается». Винисиус отреагировал на вылет «Реала» из Лиги чемпионов

«Мадрид» всегда возвращается». Винисиус отреагировал на вылет «Реала» из Лиги чемпионов
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Крайний нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор поделился эмоциями после вылета команды из Лиги чемпионов. «Сливочные» покинули турнир на стадии четвертьфинала, уступив «Арсеналу» со счётом 1:5 по сумме двух матчей.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
16 апреля 2025, среда. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 2
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Сака – 65'     1:1 Винисиус Жуниор – 67'     1:2 Мартинелли – 90+3'    

«Мадрид» всегда возвращается! Неизменно — благодарим за поддержку. Надо держаться вместе до конца сезона. Ещё есть титулы, которые мы можем выиграть. До смерти с этой командой и этим клубом. Вперёд, Мадрид!

Поздравляю «Арсенал» и желаю удачи», — написал Винисиус в своём аккаунте в социальной сети.

«Реал» является действующим победителем Лиги чемпионов. В финале минувшего розыгрыша «сливочные» победили дортмундскую «Боруссию» со счётом 2:0.

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