«Мадрид» всегда возвращается». Винисиус отреагировал на вылет «Реала» из Лиги чемпионов

Крайний нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор поделился эмоциями после вылета команды из Лиги чемпионов. «Сливочные» покинули турнир на стадии четвертьфинала, уступив «Арсеналу» со счётом 1:5 по сумме двух матчей.

«Мадрид» всегда возвращается! Неизменно — благодарим за поддержку. Надо держаться вместе до конца сезона. Ещё есть титулы, которые мы можем выиграть. До смерти с этой командой и этим клубом. Вперёд, Мадрид!

Поздравляю «Арсенал» и желаю удачи», — написал Винисиус в своём аккаунте в социальной сети.

«Реал» является действующим победителем Лиги чемпионов. В финале минувшего розыгрыша «сливочные» победили дортмундскую «Боруссию» со счётом 2:0.

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