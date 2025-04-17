Кирьяков назвал «Барселону» фаворитом на победу в Лиге чемпионов в этом сезоне

Бывший форвард московского «Динамо» Сергей Кирьяков поделился ожиданиями от финальных стадий Лиги чемпионов УЕФА и назвал испанскую «Барселону» фаворитом турнира.

«Барселона» имеет предпочтительные шансы на победу в Лиге чемпионов в этом сезоне. При этом есть негативные моменты, но они нивелируются высокой линией обороны и скоростными качествами защитников. Впереди есть центрфорвард, которого нет в «Реале». Левандовски продолжает играть очень здорово, несмотря на возраст. Очень сильные фланговые игроки: Ямаль может решить исход матча, а Рафинья обладает сумасшедшей скоростью. В середине полный порядок, это лучший центр поля в мире. Тот же де Йонг воспрял, хотя многие его списали.

При этом нельзя списывать со счетов «Арсенал». Мы давно не видели такой дисциплины в английских командах. Думаю, финал Лиги чемпионов будет «Арсенал» — «Барселона», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В полуфинале Лиги чемпионов «Барселона» сыграет с «Интером», а «Арсенал» встретится с «ПСЖ». Первые матчи пройдут 29 и 30 апреля, ответные — 6 и 7 мая.