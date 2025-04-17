Точилин — о Личке: в нашем футболе всегда виноват тренер, никто не углубляется в проблему

Российский тренер Александр Точилин высказался о работе главного тренера московского «Динамо» Марцела Личке.

«К сожалению, в нашем футболе, если нет какого-то результата, сразу возникают вопросы к тренеру. Никто не пытается углубляться в проблему. Всегда виноват тренер. У Лички контракт до конца сезона. Думаю, он доработает до конца. А руководители будут делать какие-то выводы», — сказал Точилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Марцел Личка возглавил «Динамо» летом 2023 года. В прошлом сезоне под его руководством московский футбольный клуб занял 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.