Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Манчестер Юнайтед — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник «Рубина» Грицаенко рассказал, как смотрел футбол в компании Галицкого

Защитник «Рубина» Грицаенко рассказал, как смотрел футбол в компании Галицкого
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник казанского «Рубина» Алексей Грицаенко, ранее выступавший за «Краснодар», рассказал, как смотрел матч второй команды «горожан» вместе с владельцем клуба Сергеем Галицким.

«Мы пару раз разговаривали с ним тет-а-тет. Как-то раз мне сказали сыграть за вторую команду «Краснодара» один тайм. Я сыграл и в перерыве заменился, а второй тайм отправился смотреть на трибуну. И Сергей Николаевич меня увидел, подошёл ко мне, мы смотрели игру вместе и разговаривали.

Сергей Николаевич — максимально человечный и открытый. Он всегда может подойти и узнать, как у тебя дела, как проходит адаптация, и интересоваться твоим состоянием. Сергей Николаевич стабильно прилетал на базу, чтобы посмотреть тренировки, несколько раз в неделю, а то и чаще», — приводит слова Грицаенко Metaratings.

После 24 туров «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 52 очками. Отрыв от ближайшего преследователя, «Зенита», составляет два очка. Алексей Грицаенко выступал в составе «быков» в период с июля 2017 по август 2020 года.

Материалы по теме
Шансы «Краснодара» и «Зенита» на чемпионство равны? Обновлённый прогноз после 24-го тура
Истории
Шансы «Краснодара» и «Зенита» на чемпионство равны? Обновлённый прогноз после 24-го тура
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android