Защитник «Рубина» Грицаенко рассказал, как смотрел футбол в компании Галицкого

Защитник казанского «Рубина» Алексей Грицаенко, ранее выступавший за «Краснодар», рассказал, как смотрел матч второй команды «горожан» вместе с владельцем клуба Сергеем Галицким.

«Мы пару раз разговаривали с ним тет-а-тет. Как-то раз мне сказали сыграть за вторую команду «Краснодара» один тайм. Я сыграл и в перерыве заменился, а второй тайм отправился смотреть на трибуну. И Сергей Николаевич меня увидел, подошёл ко мне, мы смотрели игру вместе и разговаривали.

Сергей Николаевич — максимально человечный и открытый. Он всегда может подойти и узнать, как у тебя дела, как проходит адаптация, и интересоваться твоим состоянием. Сергей Николаевич стабильно прилетал на базу, чтобы посмотреть тренировки, несколько раз в неделю, а то и чаще», — приводит слова Грицаенко Metaratings.

После 24 туров «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 52 очками. Отрыв от ближайшего преследователя, «Зенита», составляет два очка. Алексей Грицаенко выступал в составе «быков» в период с июля 2017 по август 2020 года.