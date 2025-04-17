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Дата начала матчей Спартак — Динамо и Зенит — ЦСКА в Кубке России, когда пройдут

Утверждено расписание финала Пути РПЛ и второго этапа полуфиналов Пути регионов в КР
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Российский футбольный союз (РФС) утвердил календарь матчей второго этапа 1/2 финала Пути регионов и первой встречи финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2024/2025.

«Зенит» и ЦСКА сыграют в Санкт-Петербурге 30 апреля, в тот же день в нижней сетке встретятся «Локомотив» и «Ростов». Московское дерби «Спартака» и «Динамо» пройдёт на день раньше — 29 апреля. Ответный матч финала Пути РПЛ пройдёт 14 мая, время начала будет объявлено дополнительно.

Путь регионов. 1/2 финала. Второй этап (указано московское время)

29 апреля (вторник):

20:30. «Спартак» (Москва) — «Динамо» (Москва)

30 апреля (среда):

18:00 «Локомотив» (Москва) — «Ростов» (Ростов-на-Дону)

Путь РПЛ. Финал. Первый матч

30 апреля (среда):

20:30. «Зенит» (Санкт-Петербург) — ЦСКА (Москва).

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