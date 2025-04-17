Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Манчестер Юнайтед — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Колыванов объяснил неудачную игру «Динамо» в весенней части сезона

Колыванов объяснил неудачную игру «Динамо» в весенней части сезона
Аудио-версия:
Комментарии

Российский тренер Игорь Колыванов назвал причины неудач московского «Динамо» после возобновления Российской Премьер-Лиги.

«Никто не застрахован. Увольнение Лички может произойти. Наверное, руководство «Динамо» дождётся конца чемпионата и посмотрит на результаты команды. Динамовцы же ещё имеют шансы на победу в Кубке России. Какая разница, с кем играть? «Спартак», ЦСКА или «Зенит» — это команды из первой пятёрки.

Думаю, отсутствие Тюкавина однозначно сказывается на результатах «Динамо» весной. Это бомбардир, который всегда мог выручить команду. Взять игру с ЦСКА, где у динамовцев было много подходов, но Гладышев — не центральный нападающий. С Тюкавиным у «Динамо» было бы больше побед, хотя все остальные футболисты команды в строю», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

После 24 туров «Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В активе команды 43 очка, а отставание от лидирующего «Краснодара» составляет девять очков. Лучший бомбардир команды Константин Тюкавин получил травму крестообразных связок в первом официальном матче календарного года с «Ростовом» (1:1) и выбыл до конца сезона.

Материалы по теме
Топ-матчи четверга: «Авангард» — «Локо» в Кубке Гагарина, «МЮ» — «Лион» и плей-ин НБА
Топ-матчи четверга: «Авангард» — «Локо» в Кубке Гагарина, «МЮ» — «Лион» и плей-ин НБА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android