Колыванов объяснил неудачную игру «Динамо» в весенней части сезона

Российский тренер Игорь Колыванов назвал причины неудач московского «Динамо» после возобновления Российской Премьер-Лиги.

«Никто не застрахован. Увольнение Лички может произойти. Наверное, руководство «Динамо» дождётся конца чемпионата и посмотрит на результаты команды. Динамовцы же ещё имеют шансы на победу в Кубке России. Какая разница, с кем играть? «Спартак», ЦСКА или «Зенит» — это команды из первой пятёрки.

Думаю, отсутствие Тюкавина однозначно сказывается на результатах «Динамо» весной. Это бомбардир, который всегда мог выручить команду. Взять игру с ЦСКА, где у динамовцев было много подходов, но Гладышев — не центральный нападающий. С Тюкавиным у «Динамо» было бы больше побед, хотя все остальные футболисты команды в строю», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

После 24 туров «Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В активе команды 43 очка, а отставание от лидирующего «Краснодара» составляет девять очков. Лучший бомбардир команды Константин Тюкавин получил травму крестообразных связок в первом официальном матче календарного года с «Ростовом» (1:1) и выбыл до конца сезона.