Карвахаль может быть дисквалифицирован на четыре матча за стычку с Сакой — AS
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Крайнему защитнику мадридского «Реала» Даниэлю Карвахалю грозит дисквалификация на четыре матча за стычку с нападающим «Арсенала» Букайо Сакой в перерыве очного матча команд в четвертьфинале Лиги чемпионов (1:2). Об этом сообщает AS.
Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
16 апреля 2025, среда. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 2
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Сака – 65' 1:1 Винисиус Жуниор – 67' 1:2 Мартинелли – 90+3'
В качестве примера приводится ситуация с бывшим полузащитником «сливочных» Хаби Алонсо, который спрыгнул с трибун, чтобы отпраздновать гол команды в ворота мадридского «Атлетико» в финале Лиги чемпионов сезона-2013/2014. Однако тогда испанский футболист был дисквалифицирован на один матч.
Напомним, Карвахаль не был в заявке на игру с «Арсеналом», поскольку проходит восстановление после разрыва крестообразных связок, полученного в октябре.
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