Карвахаль может быть дисквалифицирован на четыре матча за стычку с Сакой — AS

Крайнему защитнику мадридского «Реала» Даниэлю Карвахалю грозит дисквалификация на четыре матча за стычку с нападающим «Арсенала» Букайо Сакой в перерыве очного матча команд в четвертьфинале Лиги чемпионов (1:2). Об этом сообщает AS.

В качестве примера приводится ситуация с бывшим полузащитником «сливочных» Хаби Алонсо, который спрыгнул с трибун, чтобы отпраздновать гол команды в ворота мадридского «Атлетико» в финале Лиги чемпионов сезона-2013/2014. Однако тогда испанский футболист был дисквалифицирован на один матч.

Напомним, Карвахаль не был в заявке на игру с «Арсеналом», поскольку проходит восстановление после разрыва крестообразных связок, полученного в октябре.