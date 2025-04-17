У тульского «Арсенала» долги по трансферам, перед футболистами и агентами

Тульский «Арсенал» испытывает финансовые проблемы. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Клуб до сих пор не рассчитался с «Балтикой» за трансфер Аванесяна, с «Ростовом» — за трансфер Цулая и с «Будучностью» — за Брновича.

К тому же есть долги по подъёмным перед новичками, которые пополнили команду в этом сезоне, а также перед агентами иностранных футболистов.

Напомним, полузащитник Тигран Аванесян перешёл в тульский клуб в январе 2025 года. Вратарь Михаил Цулая также присоединился к «Арсеналу» минувшей зимой. 31 января тульский клуб объявил о подписании контракта с полузащитником Милошем Брновичем.