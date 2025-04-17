«Зенит» ведёт переговоры с «Локомотивом» по Сильянову — источник

«Зенит» ведёт переговоры с «Локомотивом» по 24-летнему крайнему защитнику Александру Сильянову. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

По информации источника, сине-бело-голубые разочаровались в Сергее Волкове ещё до того, как он травмировал крестообразные связки минувшей осенью. Подчёркивается, что в случае неудачи с подписанием Сильянова «Зенит» рассматривает кандидатуру 24-летнего Ильи Вахании из «Ростова».

При условии ухода Сильянова из «Локомотива» железнодорожники планируют заменить его Ваханией. Также защитник московского клуба фигурирует в списках «Спартака».

Минувшей зимой «Чемпионат» первым сообщил о наличии переговоров между командами по Сильянову.

В нынешнем сезоне Сильянов принял участие в 31 матче во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.