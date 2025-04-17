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«Бавария» может разменять Ким Мин Джэ на Дина Хёйсена — источник

«Бавария» может разменять Ким Мин Джэ на Дина Хёйсена — источник
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«Бавария» планирует продать центрального защитника Ким Мин Джэ этим летом. Вместо него в клуб может перейти игрок «Борнмута» Дин Хёйсен. Об этом сообщает аккаунт Bayern & Germany в соцсети Х.

Переход может состояться в случае продажи Ким Мин Джэ за € 50 млн. «Бавария» планирует всерьёз включиться в борьбу за Хёйсена, если сделка состоится. Сам центрбек летом намерен перейти в другой клуб.

Ким Мин Джэ перешёл в «Баварию» из «Наполи» прошлым летом. В прошедшем сезоне защитник провёл за мюнхенцев 36 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами.

Контракт игрока с немецким клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста — € 45 млн.

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