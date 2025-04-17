Агент Сильянова отреагировал на информацию, что «Зенит» ведёт переговоры с «Локомотивом»

Футбольный агент Владимир Кузьмичёв, представляющий интересы защитника «Локомотива» Александра Сильянова, высказался о слухах, связывающих его клиента с возможным трансфером в санкт-петербургский «Зенит».

«Я точно не знаю об интересе «Зенита» к Сильянову. Могу допускать, что клубы начали общаться между собой, но пока не поставили в курс дела ни нас как сторону игрока, ни самого игрока. Нам ничего об этом не известно. У меня есть понимание, что клуб предупредил бы, если бы вступил в переговоры. Скорее всего, поторопились с информацией.

К Саше был интерес и зимой. Просто тогда у «Локомотива» была категоричная позиция — не рассматривали никакие предложения. Саша играет, несмотря на не очень удачное выступление команды. Он выступает на своём высоком уровне. Думаю, интерес летом к нему будет вне всякого сомнения», — сказал Кузьмичёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.