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Игрок «Ростова» Сутормин: не обращаем внимания на слухи о смене руководства

Игрок «Ростова» Сутормин: не обращаем внимания на слухи о смене руководства
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Футболист «Ростова» Алексей Сутормин высказался о мотивации команды на финише сезона, а также отреагировал на слухи о возможной смене руководства.

«Все спрашивают: «Какая у «Ростова» может быть мотивация на оставшиеся матчи РПЛ, если он не борется за призовые места?» Получается, некоторым командам с 22-го тура можно переставать играть? Наша мотивация — выигрывать в каждом матче. Каждая встреча — это отдельная история, где хочется показать, что ты лучше соперника на данный момент. В этом и есть вся мотивация. У нас хорошая атмосфера в команде. Мы не обращаем внимания на слухи о смене руководства, работаем и делаем своё дело», — сказал Сутормин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

Ранее в СМИ появилась информация, что новым владельцем «Ростова» может стать бизнесмен Иван Саввиди, возглавлявший клуб с 2002 по 2005 год. Напомним, Саввиди является владельцем греческого клуба ПАОК.

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