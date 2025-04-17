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Стали известны позиции, которые «Реал» хочет укрепить летом

Стали известны позиции, которые «Реал» хочет укрепить летом
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В мадридском «Реале» намерены избежать ошибок последних трансферных компаний и усилить несколько позиций грядущим летом. Об этом сообщает COPE.

По информации источника, «Королевский клуб» планирует подписать нового левого защитника. Ранее испанский гранд рассматривал на эту позицию Альфонсо Дэвиса, однако он продлил контракт с «Баварией». Также «Реал» намерен приобрести центрального защитника. В качестве цели ставится покупка полузащитника, однако это будет зависеть от того, покинет ли клуб кто-либо из действующих игроков.

Кроме того, «сливочные» хотят довести до конца вопрос с подписанием защитника «Ливерпуля» Трента Александер-Арнольда, который будет конкурировать с Даниэлем Карвахалем.

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