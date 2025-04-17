Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Манчестер Юнайтед — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Нападающий «Локо» Сулейманов: нельзя все проблемы скидывать на молодых. Они здесь при чём?

Нападающий «Локо» Сулейманов: нельзя все проблемы скидывать на молодых. Они здесь при чём?
Аудио-версия:
Комментарии

Форвард московского «Локомотива» Тимур Сулейманов высказался о проблемах железнодорожников в весенней части сезона.

«Работаем так же, как и работали. Наверное, надо чуть раскрепоститься. Молодой состав не является причиной. Тот же Тикнизян и я в прошлом сезоне давали и объём, и голы, и результат. Но в этом сезоне все ссылаются на молодых. Ни в коем случае нельзя все проблемы скидывать на это. Они здесь при чём? Если их ставят, значит, они должны показывать себя. Если не показывают себя, то не должны играть», — сказал Сулейманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

После 24 туров «Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В активе подопечных Михаила Галактионова 41 очко. Отставание от лидирующего «Краснодара» за шесть туров до конца сезона составляет 11 очков.

Материалы по теме
«Локомотив» объявил о начале сотрудничества с Лигой смешанных единоборств АСА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android