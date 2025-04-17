Нападающий «Локо» Сулейманов: нельзя все проблемы скидывать на молодых. Они здесь при чём?

Форвард московского «Локомотива» Тимур Сулейманов высказался о проблемах железнодорожников в весенней части сезона.

«Работаем так же, как и работали. Наверное, надо чуть раскрепоститься. Молодой состав не является причиной. Тот же Тикнизян и я в прошлом сезоне давали и объём, и голы, и результат. Но в этом сезоне все ссылаются на молодых. Ни в коем случае нельзя все проблемы скидывать на это. Они здесь при чём? Если их ставят, значит, они должны показывать себя. Если не показывают себя, то не должны играть», — сказал Сулейманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

После 24 туров «Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В активе подопечных Михаила Галактионова 41 очко. Отставание от лидирующего «Краснодара» за шесть туров до конца сезона составляет 11 очков.