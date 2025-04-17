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Маттеус — о проходе «Интера»: «Бавария» всё ещё одна из лучших команд Европы

Маттеус — о проходе «Интера»: «Бавария» всё ещё одна из лучших команд Европы
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Бывший полузащитник «Баварии» Лотар Маттеус высказался о вылете мюнхенской команды от «Интера» (3:4 по сумме двух матчей) в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
16 апреля 2025, среда. 22:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Окончен
2 : 2
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Кейн – 52'     1:1 Мартинес – 58'     2:1 Павар – 61'     2:2 Дайер – 76'    

«Ни одна команда в Европе не способна заменить столько ключевых игроков, получивших травмы. Тем не менее «Бавария» доказала, что по-прежнему является одной из лучших команд Европы. Такие игроки, как Серж Гнабри и Кингсли Коман, вышли на замену со скамейки запасных. Команда не так уж слаба, как это часто утверждается в последнее время. Единственное, чего не хватает, — это ещё одного нападающего.

Преимущество «Интера» в этой ничьей заключалось просто в том, что команда хорошо играла под руководством одного и того же тренера на протяжении четырёх лет. Это создало стабильность, которая в конечном итоге и сыграла решающую роль. Венсан Компани дал мне почувствовать, что «Миа сан Миа» (девиз «Баварии», означающий «Мы те, кто мы есть». — Прим. «Чемпионата») вернулась. Конечно, он допустил одну или две ошибки, и, возможно, ему следовало выпустить в стартовом составе Томаса Мюллера в первой встрече. Но когда принимаешь подобные решения, оглядываясь назад, всегда становишься мудрее.

В матчах с «Интером» самой большой слабостью была реализация моментов. Им нужно поработать над этим. Но нельзя обвинять Компани в том, что он не контролирует команду или не имеет плана на игру. У него отличный, гениальный план на матч. Никто бы не поверил, что Компани способен на то, чего он достиг, когда только присоединился к команде. Он воссоединил команду и заставил её играть в зрелищный футбол. Футболисты снова наслаждались игрой, в отличие от предыдущих полутора-двух лет.

Из-за многих событий, произошедших в последние годы, нельзя ожидать, что «Бавария» выиграет Лигу чемпионов или требл [прямо сейчас]. В последние годы некоторые трансферы были неудачными, но тренер ничего не может с этим поделать. Жоау Пальинья не был целью Компани, но мяч Томаса Тухеля попал в цель», — приводит слова Маттеуса аккаунт Bayern & Germany в соцсети X.

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