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Рашфорд по-прежнему мечтает о «Барселоне» и хочет переехать в Испанию летом — talkSPORT

Рашфорд по-прежнему мечтает о «Барселоне» и хочет переехать в Испанию летом — talkSPORT
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд, выступающий за «Астон Виллу» на правах аренды, надеется, что его нынешняя форма привлечёт внимание европейских грандов. Об этом сообщает talkSPORT.

По информации источника, 27-летний футболист по-прежнему мечтает играть в «Барселоне» и был бы рад переходу в каталонский клуб грядущим летом. Интерес к Рашфорду также проявляет «ПСЖ». Подчёркивается: маловероятно, что англичанин сможет продолжить выступать за «Манчестер Юнайтед», пока команду тренирует Рубен Аморим.

Напомним, минувшей зимой, до перехода Рашфорда в «Астон Виллу», в СМИ появлялась информация, что он хочет перейти именно в «Барселону». В составе бирмингемского клуба нападающий сыграл 15 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и шестью результативными передачами.

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